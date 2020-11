SE VIENE UNA NUEVA EDICIÓN DEL SALTA BLACK FRIDAY

El objetivo de la movida de descuentos y promociones a nivel mundial, que se realiza hace varios años, es liquidar productos de temporadas pasadas, talles discontinuos, colores que no gustaron entre otras razones.

Varias marcas y cadenas de comercio electrónico se sumaron al Black Friday, que se celebra todos los años el último viernes de noviembre. En el caso local, las ofertas abarcan rubros como viajes, tecnología, indumentaria, calzados y también supermercados.

El evento incluye promociones y descuentos online y también en locales físicos, pero no se trata de un evento organizado como el Hot Sale o el Cyber Monday, en una fecha en particular. Si no que cada marca adapta su calendario con distintas fechas, siempre en el mes de noviembre.

-En este año y con este contexto, Tienda Salta, la página de la Cámara de Comercio de Salta tendrá una categoría exclusiva donde estarán todos los productos que tienen grandes rebajas. También habrá una fuerte campaña para promocionar los productos.