"NOS TRATAN COMO SI FUERAMOS IGNORANTES"

Viviana denuncio que una señora de Asuntos Indígenas les dijeron que se retiren del lugar, que no pueden estar ahi. "Nos vienen a tratar como si nosotros fuéramos ignorantes lo que tenemos respeto. Me dijeron que firme una conformidad pero no sé lo que firme porque no lo leí" se lamento la integrante de la comunidad Guaraní.

Con respecto a la situación actual Viviana conto que la comunidad La loma tiene 200 años y no tiene ni una casilla.

Por ultimo pidió diferenciar las distintas comunidades “no somos una sola cosa hay comunidades de Wichi, Guaraní, Chane, Chulupi. Todos tenemos maneras diferentes de dialogar”, dijo.