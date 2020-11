BARRIO PORTEZUELO SUR: “LOS VECINOS SALEN CON PALOS”

Sobre el hecho que involucra a un hombre que se masturbo en inmediaciones del cerro San Bernardo, el vecino comentó "alrededor de las 23 horas del domingo un vecino llamó al grupo de WhatsApp avisando que se encontraba un hombre masturbando afuera de su casa. Los vecinos intervinieron y lo detuvieron”.

A raíz de los hechos constantes de inseguridad los ciudadanos del barrio Portezuelo Sur se reunieron con autoridades de la comisaría novena. “Hace menos de un mes nos juntamos con el comisario pidiendo seguridad que fue brindada pero nos indicaron que les falta personal”, afirmo.

“Armamos el grupo de WhatsApp “Seguridad” por olas de robos vamos a ser los primeros en actuar si no vemos a la policía. Todos los vecinos salen con palos porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. En esa semana que se habló con el comisario había patrullajes pero ahora ya no se ve tanto movimiento. Le solicitamos al comisario que los patrullajes no sean unos cuantos días, que sea todo el año”, solicitó.