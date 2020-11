“EL TURISMO INTERNO SALTA, JUJUY, TUCUMAN NO INCLUYE COLECTIVOS”

Beltrame señalo que es prioritario viajar con el certificado de argentina.gob.ar y Salta Covid. Hay que viajar con el celular y con el DNI que es obligatorio incluso en las líneas provinciales de Salta. Además se debe mantener la distancia, el uso del barbijo y kit sanitizante.

Con respecto a los viajes de larga distancia Beltrame dijo que ahora son directos, no hay paradas, son de terminal a terminal no paran en ningún destino intermedio. Además detallo que las personas viajan sentadas, ya no hay máquinas de café ni de agua, no hay auxiliar de a bordo no se sirven catering, ni mantas.

Por ultimo comento que están expectantes de la apertura del turismo interno entre Salta-Jujuy y Tucumán porque a hoy viernes, es para autos particulares y combis no incluye colectivos de larga distancia.