"DEL TOTAL DE 28 CAMAS DE INTERNACION, 10 CAMAS SON DE COVID"

Carlos Vargas Director del Hospital de Cafayate "Nuestra Señora de Rosario" aclaró que el hospital local cuenta con un total de 28 camas de la sala de internación. De ese total 10 camas están ocupadas con pacientes de covid 19. "No se puede abrir las puertas de un departamento con dos personas que fiscalicen que se cumplan los protocolos", advirtió.

Vargas informo que las 10 camas ocupadas por pacientes con coronavirus están equipadas con poliductos con respirador. De las 10 camas tres pacientes transitan el periodo de terapia intensiva.



Con respecto a la apertura del turismo interno provincial, Vargas reitero que no esta de acuerdo porque su habilitación fue apresurada. "Fui contundente hace dos semanas en no estar de acuerdo en la habilitación apresurada del turismo interno. estoy de acuerdo en que la actividad económica se reactive pero no se puede abrir las puertas de un departamento con dos personas que fiscalicen que se cumplan los protocolos", dijo.