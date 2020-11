ENCONTRÓ MEDIO MILLÓN DE PESOS Y LOS DEVOLVIÓ, "LO QUE NO ES DE UNO, NO ES DE UNO"

Un taxista cordobés tuvo un gesto que merece ser destacado y más en el contexto de crisis económica que se generó producto de la pandemia. Un pasajero se olvidó un bolso dentro del vehículo y el conductor logró ubicarlo y devolverlo, cuando el dueño lo abrió, le mostró que dentro había medio millón de pesos.

El hecho sucedió en Córdoba Capital, “subió un chico de unos 35 años con dos mochilas y una bolsa, el abrepuertas pone la valija adelante, el señor me paga y se baja. Mientras me pongo alcohol en las manos veo que está la valija y lo voy a buscar, pero no lo encuentro”, detalló en Radiópolis (Radio 2 de Rosario), Gonzalo Loza.

Al regresar a su auto, aún sin saber qué había dentro del bolso, el hombre tomó otro viaje por la zona y regresó al edificio donde habló con el conserje del edificio, pero el hombre no lo pudo ayudar porque en el inmueble había muchas oficinas.

Ante esta situación, Gonzalo no se rindió y regresó a la parada en la que había tomado el viaje y allí se encontró con el desesperado pasajero. “Estaba todo transpirado, se sube al auto y me pregunta si sabía qué había dentro de la valija, ahí me muestra el medio millón de pesos”, relató el taxista.

“Me dice, me salvaste el año, sacó un fajito de los que había ahí, me los dió y lo guardé, cuando volví a mi casa los conté y había 10 mil pesos”, remarcó Gonzalo. Con ese dinero, el hombre se pudo tomar el día y sacar a comer a sus hijos.

Con respecto al motivo que lo llevó a devolver el dinero, el taxista aseguró: “Son valores de la vida que tiene uno desde chico y lo que no es de uno, no es de uno. Cuando le conté a mi vieja y mi hermana se pusieron contentas, algunos amigos me dijeron de todo un poco”.

En cuanto a sus hijos, Gonzalo reveló que la más grande lo miró raro y que, una vez que se viralizó el gesto, su hijo más chico lo miró y le dijo: “La cantidad de McDonald's que podríamos haber comido”.

“Seguramente muchos no lo hubieran devuelto, por la situación que nos tocó vivir a nosotros en Córdoba. Estuvimos 3 meses de pandemia en los que trabajabamos 12 o 14 horas para llevarte 500 pesos a tu casa, ahora estamos repuntando un poco”, concluyó.