LE ROBARON EN PLENO CENTRO Y LOS VECINOS CAPTURARON AL LADRÓN

Andrea detalló que en la jornada de ayer pasadas las 17.10hs le habían arrebatado el celular del bolsillo cuando caminaba por calle Aniceto Latorre, a una cuadra del Easy, un lugar muy concurrido. Desesperada empezó a correr impulsada por la injusticia del robo. Fueron sus gritos y pedidos de ayuda solicitando que lo detengan lo que alertó a un grupo de personas que decidió involucrarse y tenderle la mano, tanto así que lograron atrapar al causante del hecho.



Pedía que lo atrapen y lo atraparon expresó Andrea.



"Bendigo a la gente que lo retuvo y me ayudo a recuperar mi celular, ya no hay gente que se involucra en las cosas de los demás, esos señores me ayudaron, porque son laburantes como yo, como vos, que todos los días salimos a buscar el pan y entedemos que la única manera de conseguir las cosas es trabajando. Por eso los bendigo y agradezco."

fué la frase con la que la jóven agradeció a sus salvadores e invitó a involucrarse en los asuntos de los demás. Justicia por mano propia una nueva moda que se impone en la ciudad de Salta.