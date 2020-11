"EL AÑO QUE VIENE VOY A PARTICIPAR DE LAS ELECCIONES"

En su visita a Buenos Días Ciudad el cantante y ex concejal de la ciudad David Leiva adelanto que se presentara el año próximo para competir en las elecciones. "El año que viene se que voy a participar porque tengo un caudal y tengo en la gente una confianza que me ha delegado", afirmo Leiva. Ademas dijo que no hubiera realizado la obra bicisendas porque hay prioridades que están lejos del casco céntrico.

En un tramo de la entrevista en Buenos Días Ciudad David Leiva comento "el año que viene voy a participar porque tengo un caudal y tengo en la gente una confianza que me han delegado. Va a ser un año muy difícil y crudo la gente va a mostrar su disgusto por lo que ha vivido esta etapa. Hemos vivido una situación donde muchos políticos han demostrado no tener esa madurez y eso ha significado un caldo de cultivo".

Con respecto a los tiempos de la política Leiva dijo "siempre he tenido la libertad de elegir siempre que quiero o que quise ser en la vida y en el ámbito político. Tengo la libertad y esa libertad me la da la confianza de la gente".

Con respecto a la construcción de las bicisendas el ex candidato a intendente fue contundente " no ameritaba el momento en que se hizo. Yo, en lo personal no hubiera elegido este momento para reutilizarlo entiendo otras prioridades dentro de sectores que están lejos del casco céntrico. Salta no va a crecer en su casco céntrico entonces hay que hacer un trabajo planificado, se tiene que re planificar porque la ciudad creció. Hubiera optado por trabajar desde la periferia cuando le brindas calidad desde lo estructural también le estas dando igualdad y equidad, eso hace a marcar un rumbo político de elegir para quien estas trabajando" analizo David Leiva.