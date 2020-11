ACUERDAN NUEVAS CONDICIONES LABORALES PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD

Las partes han convenido que aproximadamente el 35 por ciento del salario se liquide como “Asignación No Remunerativa” en relación a la liquidación de sueldos de noviembre y diciembre del corriente año, y de enero del 2021.

Esta retribución, según establece el acta suscripta por ambas entidades, se tomará en cuenta para el pago de aportes y contribuciones según las leyes 23.660 y 23.661, como así también para el pago de las obligaciones contempladas en el C.C.T. 445/2020.

Adicionalmente, pactaron el 100 por ciento del pago del Sueldo Anual Complementario con vencimiento el 18 de diciembre del 2020, en dos cuotas con vencimiento 18 de diciembre 2020 y 18 de enero 2021 respectivamente.

EN CÓRDOBA

En la provincia mediterránea, también se suscribió la suspensión del personal con goce de sueldo, medida que rige desde el 1 al 30 de noviembre del corriente año. A continuación los puntos principales:

Las empresas podrán suspender personal los días que crean conveniente y necesario, haciendo un acuerdo individual con el sindicato.

Se abona una asignación no remunerativa por los días de suspensión.

La asignación no remunerativa se abona teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 80 por ciento del básico bruto y adicionales de antigüedad, diferencial por asistencia y diferencia por quebranto de caja, según corresponda.

No se abonan cargas sociales.

Si se abonan contribuciones a la obra social y seguro de salud.