DENUNCIADO PENALMENTE POR "APOLOGÍA DEL DELITO" "INCITACIÓN A LA VIOLENCIA"

"La denuncia es por sus dichos en medios de comunicación y en redes sociales celebrando los linchamientos. Consideró al hecho como algo justo al linchamiento realizado al sospechoso en el caso Abigail en Tucumán. Ya no podemos dejar pasar este tipo de consideraciones y declaraciones que se realizan a un público indeterminado", dijo Bonetto.

"Estoy muy triste por el final de Abigail, no es justo que ese sea su final, lo que si es justo es el final de esta lacra que cometió el delito", dijo el legislador en varias radios y sitios web el 22 de octubre pasado.

A la denuncia penal la acompañan diversas organizaciones sociales y de derechos humanos como la Asociación "Lucrecia Barquet", HIJOS Salta, el ILEC (Instituto Laico de Estudios Contemporáneos), la Fundación Volviendo a Casa, el Foro de Mujeres x la Igualdad de Oportunidades, Familiares y Detenidos Desaparecidos por Motivos Politícos y Gremiales y la Agrupación "Coca Gallardo".

"Los dichos del todavía diputado provincial fueron realizados en medio de la noticia por el crimen atroz de la niña Abigail Riquel y posterior homicidio a manos de sus vecinos, de la persona sospechada de haber sido el autor material, de nombre Antonio Guaymás, ambos hechos ocurridos en la provincia de Tucumán.

Las manifestaciones del diputado Jarsun tienen carácter delictivo, no se tratan de meras opiniones vertidas bajo el amparo de la libertad de expresión, libertad que por cierto, no es absoluta. Sobre este punto, la CSJN ha señalado que el reconocimiento a la libertad de expresión no impide que el Estado reprima o castigue publicaciones que hacen apología del crimen (CSJN, Fallos 167:121: 138).

La gravedad de las afirmaciones del legislador merecen ser consideradas desde dos aristas bien diferenciadas, conforme se detallará en los párrafos subsiguientes.

El usuario del legislador Ignacio Jarsun en su red social de Facebook constituye a las claras una noticia criminis, ya que las manifestaciones allí vertidas encuadran en los tipos penales de los artículos 212 y 213 del Código Penal, a saber, INCITACIÓN A LA VIOLENCIA COLECTIVA y APOLOGÍA DEL DELITO", dice textual la denuncia.

"Ya nos estamos convocando con las organizaciones y asociaciones para comenzar a definir por consenso un mínimo de temas que no tenemos que volver a tolerar. Uno de ellos es el tema de los linchamientos. También los anticuarentena, los antivacunas, etc. Temas que ya deben tener una respuesta contundente porque afectan a la sociedad", consideró Bonetto.