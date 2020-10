"CON LA VACUNA VAMOS A EVITAR LA SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS"

"Tengo la impresión que la Argentina está en un punto donde podemos ver un horizonte de salida. La vacuna está cercana y con la vacuna nos vamos a poder evitar lo que está viviendo Europa: la segunda ola del coronavirus", señaló ayer Fernández, durante su participación en un encuentro virtual organizado por Credicoop, el banco que preside Carlos Heller.

Días atrás, el ministro de Salud, Ginés González García, pronosticó que en marzo podrían empezar las campañas masivas de vacunación contra el Covid-19 en la Argentina. En el Ejecutivo hablan de la distribución, hacia principios de año, de 13,5 millones de dosis entre personal de salud y grupos de riesgo.

el Presidente volvió a defender su estrategia sanitaria para contener el virus, pese a que el país superó esta semana el millón de contagios. "Cuando yo decía e insistía que el problema no había pasado y debíamos cuidarnos y preservarnos, muchos decían que era una locura mía y que estaba enamorado de la cuarentena. Yo de lo único que estoy enamorado es de la vida", alegó. "La historia me dio la razón. Miren los rebrotes en Italia, Francia y España y dense cuenta de que aquello de lo que hablaba no era un acto de prepotencia, sino de lo que vislumbrábamos", apuntó. Casi sin cambios, el Presidente prorrogó el viernes por otras dos semanas las medidas sanitarias contra el coronavirus y pidió reforzar los cuidados en ocho provincias en las que se registran más del 50 por ciento de los casos. La crisis y el desempleo

El jefe del Estado reiteró su preocupación por el impacto de la pandemia en la economía. "Estamos pasando momentos difíciles, como los que cada tanto pasa la Argentina, producto de los que especulan, los que apuestan a que la economía argentina tome un rumbo donde unos pocos ganan y millones pierden", dijo.

Pero vaticinó: "La Argentina irá recuperando poco a poco el nivel de actividad que todos deseamos y que la pandemia nos ha impedido lograr". "En no mucho tiempo más vamos a sentir lo que ya empieza a advertirse, que muchas empresas empiezan a recuperar su ritmo, frecuencia de trabajo y ventas y el consumo poco a poco va mejorando", sostuvo.Además, dijo que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que implementó el Gobierno por la cuarentena dio "extraordinarios resultados" y afirmó que "el nivel de empleo se mantuvo" en el país.

"Auxiliamos a más de 300 mil empresas pagando parte del sueldo de sus trabajadores, y con eso conseguimos algo que muchos no advierten: prácticamente, el nivel de empleo se mantuvo", subrayó.

Según Fernández, "la pérdida de empleo registrado hoy en la Argentina es similar al de toda Europa". "Eso da cuenta de cuanto trabajamos junto a la pequeña y mediana empresa, para sostenerlo", concluyó.