EL LIBRO QUE REVELA NEGOCIOS Y SECRETOS DE LA FAMILIA DE MAURICIO MACRI

En estas horas está saliendo a la venta “Hermano”, el libro escrito por el periodista Santiago O’Donnell que es el resultado de 17 horas de entrevistas con Mariano Macri, hermano del ex presidente de la Nación Mauricio Macri, donde revela intimidades y detalles del funcionamiento de las empresas familiares.

Según confirmaron desde la editorial, la primera tirada será de 30 mil ejemplares y la expectativa es alta, sobre todo porque en los últimos días se supo que desde el entorno del ex mandatario hubo distintas gestiones (infructuosas cartas documento) para impedir la salida de la publicación, que se perfila como una promesa para una industria que atraviesa una profunda crisis.

El propio Mauricio Macri se pronunció en los últimos días sobre el libro: “Mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo un montón de cosas que no vi, pero por lo que escuché no tienen que ver con la realidad. Todas las cosas que punteó son falsas. Me preocupa mucho más mi madre, que como toda madre siente que algo faltó. Y a veces no es que algo faltó. Va a ser duro”, afirmó en una entrevista con Jonatan Viale en A24.