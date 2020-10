PIDEN LA DETENCIÓN DEL EXINTENDENTE DE CAMPO QUIJANO MANUEL CORNEJO

Cornejo fue imputado en marzo pasado, tras irregularidades detectadas en el registro de gastos sin documentación respaldatoria para el control de legalidad de la erogación y entonces, se le atribuyó la adquisición con fondos públicos mediante el pago con cheques de una camioneta Chevrolet que no fue registrada a nombre del Municipio. En la misma causa está imputada Carmen Rosa Méndez por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todos en concurso real.

Dijo la fiscal en su pedido a la Jueza, que “si bien ambos se han presentado a prestar declaración, nos encontramos claramente ante una de las hipótesis previstas en la teoría de los riesgos procesales constitutiva del “peligro de fuga” y puso a su disposición desgrabaciones del teléfono celular del imputado Cornejo, en el que constan mensajes intercambiados con Méndez.

El pedido de allanamiento y detención, indica que “surgen elementos suficientes para sostener que Cornejo y Méndez disponían de los fondos municipales a su antojo, sin rendir cuentas en absoluto y que además, ese dinero proveniente de fondos públicos – principalmente de la coparticipación – era utilizado en beneficio personal y no público” y agrega que “de la extracción de mensajes del teléfono celular del imputado Cornejo se permite inferir que, se utilizaban los fondos públicos con un total y absoluto descontrol, constituyendo plazos fijos, retirando el dinero en “bolsos” y sin poner en conocimiento de la existencia de la cuenta, principalmente del Banco Patagonia para llevar a cabo sus actos ilícitos”.

En tal sentido se observaron mensajes tales como: “Retira 60 mil”, “Buen día ya tengo la plata, dónde se lo entrego”; ”en Salta”; “Si yo se lo llevo”, ”Necesitamos tener efectivo para hoy”; ”Es Importante” “De donde puedas sacar”; “Los 300 ya estoy en el banco”; “Mañana le tenemos que dar 9 mil al comisario”; “Cuanto tenemos en las cuentas del Macro?”; “Que hagas un plazo por los días justos en que lo necesitemos para pagar aguinaldo”; “Se pagaría después de navidad ???”; “Supongo que sí, y yo no voy a estar”; “O después de año nuevo”; “Cuando usted esté”; “Vacía las cuentas”; ”Manda todo a la rotonda”; “Si Dr.”; “Y deposita lo del camping el lunes temprano”; ”No dejes efectivo”; “La Copa es de 1.960.000 y sueldo de permanente, contratado y judicial es de 2.720.000 y para pagar falta 830.000”; “Teneme efectivo para mí para el finde”; “Te tiene que haber entrado 600 mil Más hoy”; ”105 y 400”; “Hoy tenemos vencimiento de plazo fijo”; “Renovamos ?”; “A 30 días estamos en 46.5% por un monto de $7.035.926,65”; “Si renovalo”; “Tenemos que transferir todo”; ”Ok”; ”lo veo después para que firme transferencia; “Llamo la gerente de la rotonda dijo que mañana retiramos de la sucursal del centro porque ella mañana no van a tener disponible esa cantidad”; “Que tasa te pasaron al final ?”; ”De la rotonda ?”; ”Me dicen que está sin fondos”; ”Buen día si hoy se acreditan los cheque que se depositaron para cubrir”; “No te olvides de preguntar la tasa”; “Y cuanto es la Copa”; “Transferila”; “Con respecto al mes anterior ingresó 600.000 menos”; “La tasa hoy está 38”; “Transferí todo a la rotonda”; “Pero déjalo así nomas”; “No digas nada”; ”Se mandó hoy 2.000.000”; “Entrante 1.000.000 en plazo fijo”; “Necesita que de las otras dos cuentas también se hagan las transferencias”; “Si por favor”; “Que no vean que tenemos en ninguna cuenta”; “Súmale separado lo que hay en el Macro”; “En el Macro por transferir 160.000 más 300.000 hace un total de 460.000 y por depositar del camping y carpa 135.000 lo que suma 595.000”; “Bueno para que lo transfieras”; “Saquemos hoy de la rotonda”; “Preguntá cuanto tienen disponible”; ”Acordate de traer el certificado del plazo que te pidieron”; “Cuanto tienen disponible en la rotonda ?”; “Dos millones tiene ahora”; “Ya está reservada la plata para mañana”; “En teoría el lunes ingresa de aguas del norte una suma similar”; “Esta última cuando ingrese hacela plazo fijo”; “Hoy se vence un plazo fijo se lo vuelve a renovar ???; “Pregunta bien la tasa”; ”42000000”; “buen día en 30 días 51,25 en 60 53% y en 90 54%, Esa es la tasa; “Si hacelo”; “A 30 días”. “Trae bolsos”; “En la mochila están los sellos”.

La fiscal recordó que el MPF tomó intervención “en lo que evidencian sendos incumplimientos injustificados e intencionales de la normativa vigente, como así también desórdenes o ausencia de documentación en el ejido Municipal de Campo Quijano relativa a la actividad contable, circunstancia que permite sostener una actividad deliberada de descontrol de los fondos municipales, ejecutando conductas abusivas contrarias a las disposiciones vigentes, excediéndose en el marco de la actuación que por ley les correspondía”.

Durante la investigación, se pudo determinar la existencia de maquinarias que pertenecerían al Municipio de Campo Quijano y que fueron sustraídas poco tiempo antes de finalizar su gestión y que el imputado Cornejo, mediante el libramiento de cheques pertenecientes a la cuenta del Municipio adquirió una camioneta que jamás patentó como bien público y sobre la cual el juzgado interviniente dispuso el secuestro

“Nos encontramos ante una investigación de actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Municipio y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo, resultando Cornejo – como máxima autoridad del ejecutivo municipal – y, Méndez – como tesorera y secretaria de hacienda, las piezas fundamentales para llevar a cabo tales actos”, dijo la fiscal Simesen de Bielke y agregó que “aún se desconoce el destino de los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es -por su naturaleza- uno de los objetivos prioritarios para los intereses generales de la sociedad”. Hasta hoy, si bien existe una inhibición general de bienes, no se ha podido hallar en su totalidad el destino que se le ha dado a los fondos públicos presuntamente desviados.

La totalidad de las circunstancias analizadas permitieron a la fiscal concluir que, en tanto se verifican en derredor de los imputados indicios de entidad suficiente como para presumir que sus libertades constituyen un riesgo para el proceso en curso, su detención resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación.