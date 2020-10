ACTOS POLÍTICOS, REUNIONES, ASADOS Y FIESTAS EN PLENO CENTRO DE SALTA

"PLENO AUGE DE COVID EN LA PROVINCIA Y EL GOBIERNO DE JODA". Expresó Micaela una vecina del lugar, cansada de ver como la medidas impuestas por el Gobierno de la Provincia no son respetadas por los mismos funcionarios y empleados de gobierno.

En el galpón de los canillitas ubicado en SANTIAGO DEL ESTERO 452 en éstos momentos hay un acto político lleno de gente, con bombos, batucada y asado. ACASO EL GOBIERNO TIENE PRIVILEGIOS Y NO CONTAGIA? Donde están Sáenz y Bettina que no controlan éstas cosas?

Oh casualidad cuando se tomó la foto y se llamó a la policía, se llevaron la camioneta del gobierno, entraron a toda la gente, quitaron carteles y pusieron dos guardias en la puerta de entrada.

LO HAGO PÚBLICO POR QUE LOS VECINOS YA ESTAMOS CANSADOS DE QUE NUNCA SE HAGA NADA CON ESE GALPÓN, TODA LA PANDEMIA SE LO USÓ PARA ACTOS POLITICOS, JUNTADAS, FIESTAS. LAS DENUNCIAS MAGICAMENTE NO LLEVAN CURSO O DESAPARECEN.

DÓNDE ESTÁ EL GOBIERNO QUE NO SE HACE CARGO?? O SON CÓMPLICES DE ESTE VIRUS? AYÚDENME A COMPARTIR POR FAVOR!! Así continuó su relato dejando en claro la falta de empatía por parte del gobierno de la Provincia.