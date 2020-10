CONOCIDO COMUNICADOR DE EL CARRIL DENUNCIÓ AL BANCO MACRO POR ESTAFA

Muy sentido en comunicación con fm Ciudad 103.9 Adolfo expresó haber sido víctima de un delito virtual. Ya en la tarde de hoy hacia público su caso.

"Hoy fui víctima de una estafa en tarjeta de débito donde me vaciaron mis haberes del mes de agosto/20 fruto del trabajo dejándome solamente en mi cuenta "$27,63", usaron el "Usuario App de Home Banking" con mis datos, bloquearon mi tarjeta e hicieron un crédito por $54.000 pesos y otro por $15.000 pesos crédito por Banco Macro, crédito que nunca lo hice ni lo autorize. Hice la denuncia en la policía local y luego a Banco Macro por "ESTAFA". Siento bronca e impotencia por lo que me pasa, sin recurso lo único que me queda es seguir trabajando y pedir que se haga justicia. expresó también a través de sus redes sociales .

Nuestra solidaridad con el colega Hector Adolfo López.