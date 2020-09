LA TIERNA FOTO DE PAULO LONDRA CON SU HIJA

Paulo Londra y Rocío Moreno, de 22 años, fueron padres en julio de este año, y pese a que el artista mantiene un perfil muy bajo respecto a su vida privada, pero su novia, que es influencer y modelo, acostumbra a mostrar a su bebé en las redes sociales.

En la nueva imagen, que se publicó hace una semana pero fue descubierta por la fans del cantante cordobés hace pocas horas, se puede ver a Paulo besándole la frente a la pequeña mientras que Rocío la sostiene.

“(El compromiso) Es alguien que te roba la manta en una noche fría, que ronca y te dice duras palabras a veces. Es saber perdonar y pedir perdón muchas veces. Es volver a casa, con la misma persona todos los días porque es quien te ama y se preocupa por ti, a pesar de todo. Es comer algo sencillo y tarde. Es tener un colapso emocional y que ese alguien te abrace y te diga que todo va a estar bien. Esto también es complicidad”, continúa Rocío Moreno.

La joven que hace 5 años conquistó el corazón de uno de los cantantes de trap más populares de nuestro país y de Latinoamérica, subrayó: “Amar a alguien no siempre es fácil, muchas veces es difícil, pero es increíble y una de las mejores cosas que vas a probar. Los amo”.

La publicación acumula más de 350 mil likes, se volvió viral en las redes y reunió cientos de comentarios de fanáticos que apoyaron la sinceridad de la pareja.

Pese a este gran momento personal, Paulo Londra se encuentra en una situación delicada en su vida profesional. La disputa legal con sus ex productores Ovy On The Drums y Kristoman, con quienes está en plena pelea judicial tras un acuerdo en el que se vio perjudicado; y la pandemia que obligó a suspender varios shows.

Igualmente los fanáticos esperan ansiosos poder escuchar su música nuevamente.