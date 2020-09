¿SE COBRA EL PLASMA EN SALTA?

Según como se puede ver en la imagen un sanatorio privado capitalino exige el pago de $30.000 por la transfusión del plasma ya que esta práctica no estaría nomenclada.

Según pudimos acceder los centros de hemoterapia privados no reciben donantes sino que son provistos por el Centro Regional de Hemoterapia ubicado sobre calle Bolivar, donde el donante debe apersonarse en caso de una donación. Tambien es importante recalcar que el mismo depende del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, aunque está regulado por la Dirección Nacional de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación, donde además cuentan con un programa contable, que realiza los análisis de costos con intervención del Ministerio Provincial, estos costos tienen que ver con el proceso de extracción, proceso y transfusión, lo que aún hoy no fué regulado. Es decir que hoy no hay una resolución ministerial que avale el cobro de esta práctica.

Si bien es el Centro Regional de Hemotera quién provee de plasma a los distintos centros privados como es el caso de HEMOSALTA S.R.L. ¿Quien regula o autoriza el cobro de la práctica?