LA REALIDAD QUE NADIE LO HABLA

El país habla de lo sucedido con el ya ex Diputado Juan Ameri, por los bochornos en la sesión de la Cámara de Diputados, pero dejaron de hablar del Norte Salteño, donde siguen muriendo por covid-19

Rouse C.

Ameri cobro como Diputado $270.000 más los $130.000 (su asesora) quien en las últimas horas fue noticia, y no por presentar un proyecto o defenderlo para los salteños.

El titular de la Cámara señaló lo que había ocurrido como una "falta grave" que no podía "dejar pasar" ya que nada tenía que ver con el "normal decoro y funcionamiento de esta casa".

"En estos meses hemos convivido con situaciones donde hemos convivido con algún diputado que se quedaba dormido o que se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del articulo 118 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri", indicó Massa.



Mientras que Ramona, enfermera del Norte Salteño, Orán cobra $31.000 con 41 años de profesional





Ramona Riquelme, enfermera y dirigente gremial del hospital de la ciudad de Orán, en Salta, aseguró que ese centro médico se encuentra "colapsado" por el coronavirus, denunció las condiciones en que trabaja el personal de salud, responsabilizó al gobernador Gustavo Sáenz por la falta de insumos, medicamentos y respiradores, e interpeló al presidente Alberto Fernández: "Cuando necesitan un voto vienen con bolsos de comida, ahora necesitamos la vida".

Según relató la enfermera, en todo los medios nacionales, dirigente adjunta de ATE, en el hospital donde trabaja, donde se atienden pacientes de distintas provincias del norte, no hay camas suficientes para la cantidad de pacientes que deben tratar por coronavirus. Según aseguró, el personal de salud debe recurrir a la compra de sillones reclinables, a través de donaciones, en un supermercado. "No tenemos camas, ni médicos, y tenemos 120 mil habitantes. No estamos al límite, estamos colapsados".

Pero de eso, ya nadie habla.