LOS HE VISTO LLORAR A LA PAR NUESTRA DEL OTRO LADO DEL VIDRIO, EL DÍA A DÍA DEL PERSONAL DE LA SALUD

Locales 22 de septiembre de 2020 Silvina Soria Por

Norma vivió una de las más desesperantes y tristes experiencias junto a su papá quien fué diagnosticado covid19 positivo. "No solo no hay camas, no hay día ni noche, no hay quietud, no hay pausas, sólo corridas y ambulancias que llegan y salen, enfermos en camillas en los pasillos a la espera de un médico". Realmente están desbordados expresó.