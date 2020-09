UNA FAMILIA CERRILLANA LOGRÓ VENCER AL COVID-19 E INVITÓ A LA REFLEXIÓN

Ante las miradas de la gente y los comentarios destructivos que muchos de los que atravesaron por la enfermedad del coronavirus sufrieron, hoy la familia Lozano nos deja una enseñanza.







Se trata de la familia Lozano, quienes hoy se encuentran en perfecto estado de salud y recuperados. Los mismos permanecieron internados en el hospital local Santa Teresita hasta su alta médica.

"Después de tantas malas una buenas mis papitos mis orgullos gracias a todos doc torrez doc Zenteno a todos los enfermeros que cuidaron a mis papás hoy se me van las lágrimas de emoción mis viejos vencieron al covid gracias a dios y no me avergüenzo decirlo y a los que están en la lucha pelean que esto si se puede vencer!!!!!", expresó David en sus redes sociales.

Felicidades familia Lozano.