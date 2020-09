CON UN SISTEMA DE SALUD COLAPSADO, LOS SALTEÑOS CLAMAN ASISTENCIA MÉDICA

Maxi Ruiz hizo público su descargo tras verse en la desesperación de no conseguir asistencia médica para su abuela, una mujer adulta quien padece una afección pulmonar la cual necesita de oxígeno medicinal para mantenerse con vida.

En un fuerte relato Maxi, su nieto expresó que ya lleva tres días usando oxígeno industrial para mantener a su abuela con vida y que el mismo comienza a escasear en el mercado. Una situación preocupante ya que por la pandemia la demanda del mismo se triplicó.

No quería llegar a este punto, ni tampoco busco exponerla ni generar lástima, pero tengo miedo, mucho miedo. Ella es mi abuela SABINA LUNA la tengo conectada hace 3 días con oxígeno industrial que se usa para soldar en talleres, no hay oxígeno medicinal, y ya se esta acabando hasta el industrial me dijo hoy el hombre en donde hago las recargas, tengo miedo xq solo me queda un tubo y mi abuela no aguanta, hoy tarde 10 minutos en cambiar el manómetro de un tubo al otro y mi abuela se me moría. Mi abuela no tiene covid, pero tiene una afección pulmonar, no nos quieren recibir en ningún lado, en ninguna clínica, solamente en la sala intermedia covid del hospital, y si ella entra ahí nunca más la voy a volver a ver. NECESITO CARGAR LOS TUBOS POR FAVOR o que me la reciban en alguna clínica por favor, la tengo internada en mi habitación desde hace 3 días porque no me dan soluciones. Ayúdenme aunq sea rezando por favor . Expresó Maxi en sus redes sociales.