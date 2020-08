DENUNCIAN A UN ASPIRANTE DE LA FUERZA POLICIAL POR CONDUCIR EBRIO Y DESTRUIR PARTE DE UNA VIVIENDA

Pasadas las 21:30 hs del Sábado mediante una denuncia se daba conocimiento de el hecho, donde un jóven aspirante con domicilio en B° San Alfonzo junto a un acompañante quien dijo ser policía protagonizaron un accidente vehicular seguido de peleas donde tuvo que intervenir la justicia. "No Sabes quién soy" fué una de las frases que usó, "todo se arregla con dinero".

Antes de finalizar la jornada del Sábado se puso en conocimiento al personal policial sobre un siniestro vial en Pje Ricardo Bellido al 200 en la localidad de Cerrillos, donde un automovilista realizó una mala maniobra destrozando parte de la vivienda de la damnificada.

Al descender del vehículo el conductor presentaba signos de ebriedad ya que no lograba mantener el equilibrio de su propio cuerpo. Inmediatamente buscó persuadir a la damnificada aduciendo que "lo podemos arreglar con dinero","no sabes quien soy", " tengo muchas influencias","no tenes idea con quien te estas metiendo, puedo arreglar tu pocilga no hace falta llamar a la policia". Seguidamente de forma violenta su acompañante increpó a los propietarios del lugar aduciendo ser personal policial, donde al ver que los damnificados no los dejaban abandonar el lugar, este ultimo agrediendo además al propietario quien terminó lesionado.

Luego de protagonizar las agresiones uno de ellos rápidamente se dió a la fuga mientras que la salida del aspirante se vio frustrada por la colisión en la vivienda. Seguidamente arribó al lugar el móvil policial de seguridad vial quien procedió a realizar el test de alcoholemia arrojando un resultado de 1,64 de alcohol en sangre, motivo por el cual se procedió al secuestro del vehículo para su resguardo. Intervino fiscalía Penal local.

También se dió aviso al Director de la Escuela de Sub Oficiales, quien constató que efectivamente se trataba de un estudiante de la institución.