"HACE DOS MESES QUE PEDIMOS VOLVER A SALTA"

Locales 10 de agosto de 2020 Por Javier Mamani

En diálogo con La Ciudad Despierta el trabajador golondrina salteño Diego contó que hace dos meses que piden volver a Salta y quiere saber porque no se les permite retornar. “No sabemos porque nos niegan será por los casos que hay en Salta. En el sur de Bahía Blanca no hay contagios comunitarios, estamos bien pero no hay trabajo para subsistir”, comentó Diego.