CORONAVIRUS: ALEJANDRO FANTINO DIO POSITIVO

Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, comenzó con su relato Fantino.

Tras la permanencia de los síntomas, contó que decidió llamar a su médico personal, que le indicó que se realizara el hisopado, que dio positivo.

De todas formas, llevó tranquilidad a sus seguidores. “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos, pero soy positivo de COVID, así que ahora a cuidarme hasta que me pase", dijo el periodista.