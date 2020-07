ORGULLO CAFAYATEÑO: ROXANA SERÁ LA PRIMER MUJER EN CONVERTIRSE EN PILOTO DE HELICÓPTEROS

Roxana dio un paso muy importante en su etapa de preparación como piloto de helicóptero, ya que en la jornada del día miércoles tuvo su bautismo de vuelo al pilotear sola una unidad del Ejército Argentino.







"Fue una experiencia única el volar sola, antes lo hacía con un instructor, todo fue un desafío muy grande ya que al hacerlo como piloto tenía que ocuparme del pilotaje y las comunicaciones y fue muy lindo", contó en diálogo con Radio Intensidad.

La joven piloto Cafayateña fue alumna de la Escuela Facundo de Zuviria en su etapa de primaria, siguiendo sus estudios secundarios en la Escuela Técnica de la ciudad. "Mi primera ilusión fue entrar al ejército en el 2012 y lo hice ingresando a la escuela de Sub Oficiales Sargento Cabral, donde me recibí de Cabo en el área Ingenieros. Luego ingresé al Colegio Militar de la Nación para ser Oficial de Arma de Ingenieros. Al egresar tuve mi primer destino que fue en Mendoza en el Batallón de Ingenieros de Montaña 8, ahí estuve un año y medio y surgió la vacante para ingresar al curso de ingreso a la escuela de Aviación, solicité las autorizaciones correspondientes me las otorgaron rendí y pude ingresar".

Con su primer vuelo, dio otro paso importante en su preparación que se inició en el mes de febrero de este año. "la preparación es de un año, finalizando en diciembre y se van superando etapas, inspecciones y lo de hace unos días atrás fue mi inspección de vuelo y gracias al apoyo de amigos y familia pude superarla".



Roxana también ya se planteó objetivos a futuro, "quiero ser piloto de rescate de montaña y para eso tendré que ser paciente ya que tendré que estar en algún destino y esperar el pase a Mendoza".









La joven cafayateña se convirtió en la primer mujer piloto de helicóptero con origen en Cafayate y el Valle, egresada del ejercito.

Un dato de color, "puedo manejar un helicóptero, pero no se manejar un auto", entre risas lo confirmó, "intentaron, pero nadie me prestaba el auto, acá me hacen bromas por volar un helicóptero y no manejar el auto".

Fuente: Bien Vallisto.