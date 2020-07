EN ARGENTINA MÁS DE 500 MIL PERSONAS TIENE EL VIRUS DE LA HEPATITIS

Más de 500.000 personas en Argentina tienen hepatitis y casi el 70 % no lo sabe. Por este motivo, en el marco del Día Mundial contra las Hepatitis Virales -que se conmemora cada 28 de julio-, desde el Ministerio de Salud y en conjunto con los especialistas promueven la generación de conciencia acerca de la importancia de la prevención y la detección precoz.



Existen diferentes tipos de esta enfermedad: hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C; existen vacunas altamente efectivas y gratuitas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación para el tipo A y B, mientras que para la C hay nuevos tratamientos que pueden curarla.

¿Cómo se transmiten?

La hepatitis se contagia a través del contacto con la sangre y/o secreciones de una persona infectada. La hepatitis A también se la puede contraer a través de agua y comida que estén contaminadas con materia fecal que contiene el virus, por lo que el bajo desarrollo sanitario de las comunidades tiene un impacto alto en su prevalencia.

Se consideran en situación de riesgo de hepatitis C aquellos quienes recibieron una donación de sangre antes de 1995, realizaron hemodiálisis, utilizaron drogas inyectables o inhaladas, y estuvieron expuestos a sangre infectada.

También los casos en los cuales la madre le pudo haber transmitido el virus al hijo, o donde se compartieron elementos personales como afeitadoras o cepillos de dientes con una persona infectada, se realizó piercing o se utilizó agujas de tatuajes no debidamente esterilizadas o se realizaron procedimientos médicos con materiales inadecuadamente tratados.

¿Qué producen en la salud?



La hepatitis B se trata de una enfermedad crónica que puede producir cirrosis, cáncer hepático y puede prevenirse con una vacuna, pero esta hepatitis puede reactivarse si bajan las defensas.

La hepatitis C, que es la más frecuente en Argentina (la tiene alrededor del 1% de la población), evoluciona a formas crónicas en el 80%-90% de los casos, puede producir cirrosis y cáncer hepático y, si bien la mayoría se cura con los nuevos tratamientos, es fundamental conocer su existencia para abordarla con el tratamiento adecuado.