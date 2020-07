PERSONAL DE LIMPIEZA NO CUENTA CON PROTECCION DE COVID-19

Rouse C.

El personal de limpieza, no estaría entrando a la área roja de la escuela, porque no cuentan con botas adecuadas para la limpieza de las aulas. Donde se encuentran 36 personas internadas, con Covid-19 Positivos asintomáticos











Ya se colocaron baños químicos, pero aún no se lo usaron, los pacientes deben salir de las aulas y usar el baño del establecimiento.











Para la limpieza y el trabajo de guardias, se está contando con 4 Personal en el turno de la mañana y 2 personal para el turno de la noche.