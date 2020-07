SAME SE DESPIDE DE MARIO PALACIOS

Palacios se desempeña al frente del SAME desde hace más de 20 años, cuando el entonces gobernador Juan Carlos Romero le dio su confianza para que se haga cargo del sistema de emergencia más importante de la provincia.



Su labor fue tan efectiva que directores de same de otras provincia vinieron a Salta a interiorizarse sobre su metodología de trabajo.



El ex gobernador Juan Manuel Urtubey lo reconfirmó en el cargo, incluso el actual gobernador, Gustavo Sáenz, confió en él



Hoy es su último día al frente de este organismo y seguramente muchos de sus compañeros: médicos, enfermeros y personal de maestranza desde este sábado lo van a comenzar extrañar. Su lugar será ocupado por el asesor operativo de la cartera sanitaria provincial, Fabián Argüello.