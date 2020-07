MÉDICOS CUESTIONAN A LOS INFECTÓLOGOS QUE ASESORAN AL PRESIDENTE

Los médicos responsables de esta carta, incluyeron 16 preguntas al mandatario que sirven, para tomar posición en el tema. Aseguran que la extensión del aislamiento está generando efectos perjudiciales para la salud comunitaria, la economía doméstica y los ritos religiosos.

Entre tantos interrogantes, podemos destacar algunos como ¿por qué se instrumentó una cuarentena para individuos sanos cuando no hay registro de tal restricción en la historia de la humanidad?, ¿por qué no se le dio mas importancia a la producción natural de anticuerpos por vía del contagio en población no vulnerable, privilegiando la inmunidad adquirida mediante vacunas?, o si ¿podría haber otros fines detrás de la suspensión de los derechos y de las garantías constitucionales, con grave afectación de la Carta Magna y el bloque constitucional en su conjunto?.