FALLECIÓ ENNIO MORRICONE, COMPOSITOR DE LAS MEJORES BANDAS SONORAS DEL CINE

Según un comunicado emitido por su familia, el compositor falleció tras despedirse de su esposa, María, y haber dedicado "un emocionado recuerdo a su público, de cuyo cariñoso apoyo ha obtenido siempre la fuerza de su propia creatividad".

Ganador del Oscar a la mejor banda sonora en 2016 por la música de "Los odiosos ocho" (The Hateful Eight), de Quentin Tarantino, Morricone era sin embargo conocido mundialmente desde la década de 1960, y su trayectoria ya había sido reconocida con un Oscar honorario en 2007. La banda sonora compuesta que compuso para la película "El bueno, el malo y el feo" es considerada una de las más influyentes de todos los tiempos.

Y Morricone también colaboró con el director italiano Sergio Leone en todos sus spaghetti westerns, incluyendo las célebres "Por unos dólares más" (For a Few Dollars More) y "Érase una vez en el Oeste" (Once Upon a Time in The West).

La lista de películas asociadas a su música es inmensa e incluye las magistrales bandas sonoras de "Cinema Paradiso", "La Misión" (The Mission) y "Los intocables" (The Untouchables), consideradas verdaderas obras maestras.

Las dos últimas le valieron sendas nominaciones al Oscar, como también ocurrió con sus composiciones para "Días de gloria" (Days of Heaven), "Bugsy" y "Malena".