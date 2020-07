UN DÍA COMO HOY LENNON Y MC CARTNEY TOCARON JUNTOS POR PRIMERA VEZ

Por entonces, The Quarry Men, también conocida como The Quarrymen, fue una banda británica de skiffle y rock and roll creada y liderada por John Lennon, que solía presentarse en concursos y fiestas de estudiantes, interpretando canciones de algunos íconos del rock and roll, como Chuck Berry y Elvis Presley.

Ivan Vaughan, también presente en aquella ocasión, era un amigo común entre Lennon y McCartney que ofició como anfitrión para que ambos músicos se conocieran y que, sobre el final del concierto, subieran juntos por primera vez a un escenario para interpretar Twenty flight rock, de Eddie Cochran, y Be bop a lula, de Gene Vincent.

Con el correr del tiempo, George Harrison también se sumaría a The Quarry Men, banda que tomó su nombre de la escuela Quarry Bank High School, a la que asistía Lennon, y que junto a otras agrupaciones terminó de configurar el escenario cultural que dio vida al surgimiento del rock and roll británico.

The Quarry Men grabó un disco simple con las canciones That'll be the day, de Buddy Holly, y In spite of all the danger, de Harrison y McCartney. Luego de que Stuart Sutcliffe se uniera al grupo, a comienzos de 1960, se sucedieron varios cambios en el nombre de la banda hasta decantar en The Beatles, justo antes de emprender su primer viaje a Hamburgo.

A partir de 1997, varios de los miembros fundadores e históricos de The Quarry Men volvieron a reunirse para revivir a la banda, que continúa activa hasta el día de hoy.