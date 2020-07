CONTROLES EN KIOSKO Y DRUGSTORES EN VENTA DE CIGARRILLOS Y COCA

En kioskos y drugstores, se verificó además que no respetaban los precios topes fijados e informados por AFIP y kioskeros argentinos, encontrándose sobreprecios entre $5 y $20 a los paquetes de 10 y 20 cigarrillos.

En virtud de las últimas denuncias realizadas por los consumidores informando la venta atada en la compra de cigarrillos. A raíz de este accionar inspectores del organismo constataron que varios comercios condicionan la compra de dichos productos a la adquisición de otros productos como golosinas y comestibles que no tenían la intención de comprar, y de no hacerlo la venta no se concretaba, según manifestó, Pía Saravia, titular de la secretaria de Defensa del Consumidor.

En otros casos, algunas distribuidoras condiciona la venta de cigarrillos a la compra del 10% en golosinas.

En kioskos y drugstores, se verificó además que no respetaban los precios topes fijados e informados por AFIP y kioskeros argentinos, encontrándose sobreprecios entre $5 y $20 a los paquetes de 10 y 20 cigarrillos.

Dichos comercios argumentaron en su defensa al momento de la inspección en que las distribuidoras los obligaban a adquirir golosinas previamente a concretar la compra de cigarrillos.

El circuito de inspecciones abarco distribuidoras de cigarrillos (EZD de calle Caseros y EZD de calle Zuviría), un local de calle San Juan, en dos drugstores de calle Vicente López, locales en Bº Tres Cerritos, Ciudad Judicial y otros drugstores en Parque Belgrano.

Asimismo se informa que los drugstores deberán exhibir los precios como lo indica la Res. 07/2002 en sus artículos 1 y 5 y el artículo 4 de la ley 24.240 y que superen los precios vigentes de los productos.

Lista de precios topes minorista actualizados a junio 2020

L&M Red by Marlboro KS $109

L&M Blue KS $109

L&M Blue 100S $114

Marlboro Red Box $157

Marlboro Red KS $141

Marlboro Red Box 10 $78

Marlboro Gold Original Box $157

Marlboro Ice Blast Box $142

Marlboro Fusion Blast Box $142

Marlboro Fusion Blast Box 10 $73

Marlboro D.Summer FB Box $142

Particulares by Harmony KS $114

Harmony el sabor de Baisha KS $114

Harmony el sabor de Impartciales $114

Benson & Hedges 100S $173

Parliament RCB $173

Virginia S. Super Slims 100S Box $173

Philip Morris Box 20 $141

Philip Morris KS $130

Philip Morris Box 10 $73

Philip Morris Caps Box $141

Philip Morris Caps KS $130

Chesterfield Red Box $130

Chesterfield Red KS $114

Chesterfield Red Box 10 $67

Chesterfield Fresh Box 20 $130

Chesterfield Fresh Box 10 $62