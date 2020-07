MOTOCHORROS TIENEN EN VILO A LOS VECINOS EN BARRIO LOS CEIBOS

Una mujer de 44 años sufrió un violento robo el sábado pasado. El hecho ocurrió en el barrio conocido como ampliación Los Ceibos. Los delincuentes actuaron de manera violenta bajo la conocida modalidad "motochorros". La víctima sobrevivió y lo pudo contar. "Se llevaron mi cartera donde no tenía muchos elementos de valor, pero lo que me preocupa es el accionar que despliegan. Me arrastraron varios metros y cuando se iban hasta se llegaron a burlar", contó Karina, víctima del asalto.