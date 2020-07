CON UN PENAL MESSI MARCÓ SU GOL 700

Lionel Messi marcó este martes finalmente su gol número 700 al picar un penal "a lo Panenka", pero el Barcelona empató con Atlético Madrid 2 a 2, por la fecha 33 de la liga española, y complicó sus chances para pelear el título.



De manera exquisita, Lionel Messi marcó su gol 700 al picarle el balón al arquero Jan Oblak, para poner el 2-1 parcial en el Camp Nou, pero los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone tuvieron dos penales a favor y así pudieron lograr la igualdad.

Con este resultado, el puntero sigue siendo Real Madrid con 71 puntos, y Barcelona lo sigue con 70, pero el conjunto "merengue" debe jugar aún con Getafe, el próximo jueves en el "Santiago Bernabeu" y de ganar sacaría una diferencia de cuatro puntos, a cinco fechas del final del torneo.

Síntesis

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet y Jordi Alba; Arturo Vidal, Sergio Busquets e Ivan Rakitic; Ricard Puig; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Quique Setién.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Santiago Arias, José Giménez, Felipe y Renan Lodi; Ángel Correa, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco; Marcos Llorente y Diego Costa. DT: Diego Simeone.

Goles en el primer tiempo: 11m. Costa (AM), en contra y 18m. Ñíguez, de tiro penal (AM).

Goles en el segundo tiempo: 4m. Messi, de tiro penal (B) y 17m. Ñíguez, de tiro penal (AM).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Sergi Roberto por Rakitic (B); 24m. Joao Félix por Llorente (AM); 31m. Álvaro Morata por Costa (AM); 40m. Thomas Lemar por Carrasco (AM) y Ansu Fati por Busquets (B) y 45m. Antoine Griezmann por Vidal (B).

Estadio: Camp Nou (Barcelona).

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández.