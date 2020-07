VECINOS DENUNCIAN ENVENENAMIENTO DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL CARRIL

Luego de la aparición de al menos 9 animales muertos en la vía pública, fieeon los mismos vecinos quienes advirtieron sobre la presencia de una o más personas que estarían envenenando animales en las calles de algunos barrios de El Carril.

Lugareños pidieron estar atentos para intentar identificar a los causantes de tan desalmado acto. Así mismo llamaron a la reflexión de la tenencia responsable de animales.

Un vecino expresaba lo siguiente:

"Estemos atento para denunciar a estos hdp que andan envenenado perritos ayer en el Bo San jorge y costanera 9 murieron xq tanta maldad con esos pobres animalitos che ellos no tienen la culpa de estar con hambre y estar en la calle xf cuiden a sus mascotas no los dejen salir de noche ..no adopten más perritos de los que puedan cuidar y alimentar hay leyes que protegen a los animales y ojalá se sepa quien o quienes fueron para que paguen x lo que hicieron" .