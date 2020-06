RELACIONES ABIERTAS COMO EL POLIAMOR Y SU IMPACTO EN LA PAREJA

“En el poliamor se tienen diferentes relaciones consentidas a nivel emocional y sexual fuera de la pareja, y estas pueden ser de larga duración. En cambio, las parejas swingers son monógamas en el plano emocional y acuden a locales de intercambio de parejas para tener relaciones sexuales esporádicas”, detalla a CuídatePlus Carme Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga del Instituto de Urología Serrate&Ribal, en Barcelona.

En contra de lo que se puede pensar, “es posible que una persona monógama no sienta celos y una poliamorosa sí los sufra. Ni la monogamia es la panacea del amor ni las relaciones poliamorosas, tampoco. Elegir una u otra opción puede depender del momento de la vida que esté atravesando esa persona”.

Para Sánchez, la clave de que una relación abierta funcione es poner normas, lo más explícitas posibles, y cumplirlas. Seguir esas normas es importante para no llevarse sorpresas: “Un caso que llevé en la consulta de Sexología fue el de un chico que le propuso a su novia hacer un trío con otra chica. Su pareja accedió, las dos chicas se enamoraron y su novia le dejó. Cuando incorporas a otra persona a tu fantasía sexual, tú eres el director de escena, pero cuando haces que esa fantasía se convierta en realidad, ya no controlas la situación”.

“Otro caso en el que no se cumplieron las normas establecidas fue el de una pareja poliamorosa que decidió tener un hijo. Ella se quedó embarazada y acordaron cerrar la relación durante el embarazo y unos meses después del parto y no tener contacto emocional ni sexual con otras personas. Él no cumplió con lo acordado”. Sánchez recuerda que a la consulta llegan los casos en los que las relaciones no funcionan o tienen problemas. Lo que significa que hay otras muchas que sí van bien.

En ocasiones, los acuerdos que establecen los miembros de una relación abierta son “tan sencillos” como no liarse con personas del mismo trabajo. Uno de los motivos es que no todas las empresas aceptan el poliamor.

Además de llegar a pactos entre los miembros de la relación, es importante que haya mucha comunicación y mucho respeto. “En las relaciones monógamas, el problema es que muchas veces no se habla de lo que se permite y lo que no”.

Una condición indispensable de la relación abierta es que esa comunicación sea honesta. “Tienes que hacer algo porque a ti te apetece hacerlo, no por dar concesiones a tu pareja. Además, hay que tener claro que en todo momento puedes decir que no. Algunas personas acceden a ir a un local de intercambio de parejas y, una vez allí, lo pasan mal, ya que no les gusta ver a su pareja manteniendo relaciones sexuales con otras o ellos mismos no quieren practicar sexo con otros”, subraya Sánchez.

Evolución de las relaciones amorosas

“El poliamor es un tipo de relación que se da más en el entorno urbano que en el rural por aquello de que en los pueblos todo se sabe. A pesar de que todavía los poliamorosos siguen siendo una minoría en España, hoy por hoy hay más variabilidad de organización familiar de lo que la gente cree. Algunas parejas lo mantienen dentro de la intimidad y es algo que no saben ni sus propios hijos. Otras veces, los descendientes conocen la situación y lo llevan con mucha naturalidad. Al fin y al cabo, lo importante es que el hijo se sienta querido y respetado”, señala la sexóloga.

Según la experta, sigue predominando la monogamia seriada, pero la duración de esas relaciones monógamas es menor. Es un hecho que ahora las personas cambian más de pareja que antiguamente.

¿El futuro? “Es difícil saber cómo será. Lo que sí observamos es que, en la actualidad, la gente joven tiende a ser más abierta y la globalización tiene mucho que ver en ello”, comenta Sánchez.

Por último, la sexóloga recomienda un libro sobre las relaciones abiertas, titulado Ética promiscua y escrito por Dossie Easton y Janet Hardy, terapeutas y educadoras sexuales. Allí se habla, por ejemplo, sobre las ventajas e inconvenientes del poliamor.