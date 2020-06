FUNCIONARIO MUNICIPAL SUMÓ UNA NUEVA DENUNCIA EN SU CONTRA

Durante la mañana del Domingo sense radicó una nueva denuncia en contra del Concejal Ramiro Morales. Un efectivo policial y un Bombero fueron los encargados de denunciar al edil.

Las denuncias se hicieron en la mañana de este Domingo y se abrió una nueva causa "Desobediencia a la Autoridad" (no acató la orden del personal policial), después de que el Concejal oficialista, del intendente Funes, Ramiro Morales no hiciera caso a la advertencia del personal de seguridad en el Control Covid 19 de Avenida España y Ruta 34, el funcionario intentaba salir de la ciudad cerca de las 2 de la madrugada pese a que el último protocolo no permite la salida por la prohibición de circulación en el departamento San Martín.

El muy prepotente les gritó diciendo "yo paso si o si y nadie me detiene" ascelerando su auto Toyota Corolla en contramano y casi atropellando al policía y bombero que le habían prohibido la salida de la ciudad, Morales estaba acompañado por una femenina en el momento del control.



Recordemos que el mismo concejal ya tiene una causa por "Violencia Familiar" desde el mes de Enero cuando lo denunció una ex pareja del mismo estando embarazada.



Las nuevas denuncias y está última causa abierta de "Desobediencia a la Autoridad" la maneja la Fiscalía Penal de Embarcación a cargo de la Dra. Gabriela Souto, quienes por resolución 1027/2020 con respecto a la situación sanitaria, la fiscal y todo el personal de la Fiscalía trabajarán desde sus hogares, cuando se retome el trabajo presencial será citado a declarar. Según resaltó un canal local. UVC canal 10.