UN GOBIERNO SIN MEMORIA, ES UN GOBIERNO SOBERBIO

Escrachan a Gómez por designar a sus hijos y darle la espalda a los que trabajaron para ella en campaña: Serían alrededor de 30 jóvenes

Nuevamente, Cristina Gómez, actual Coordinadora de Políticas Sociales de la Gobernación, se ve envuelta en la polémica. En este caso, a partir de una publicación de Mónica Noelia Condorí, la cual asegura que la funcionaria les prometió trabajo a muchos jóvenes y luego les dio la espalda.





Al inicio de su publicación pide que por favor alguien le reenvíe a la señora Gómez su respuesta ya que la misma la eliminó y bloqueó por todos lados.

“Sra. Cristina Gómez. En respuesta al mensaje que me envió por WhatsApp le digo: En primero lugar, por una vez en su vida le pido que por favor deje de mentir. Usted SI me prometió Trabajo y eso lo viene haciendo desde la campaña del 2017. En segundo lugar, Usted es la que usa como bolsa de trabajo al Estado, ya que gracias al trabajo mío y de todos los jóvenes de La Juventud de Gustavo Sáenz, usted pudo acomodarse y acomodar a gente que nunca trabajó para la campaña y que pertenece a su círculo íntimo. En tercer lugar, si Usted dice que no está en sus manos el dar trabajo, para que nos hace esperar tantos años mintiéndonos que nos iba a conseguir un puesto de trabajo, jactándose de que Usted es la mano derecha de nuestro querido Gobernador Gustavo Sáenz y que «él hace todo lo que usted dice», arrancó asegurando la joven, la cual trabajó embarazadaen campaña de sol a sol.



Continuó aclarando que a ella nadie le lavó la cabeza, «sino que #Usted se aprovechó de mi buena fe y sacrificio, haciéndome trabajar tanto en la Cooperadora Asistencial y en la campaña día y noche #Gratís sabiendo que me encontraba en la dulce espera y aguantando su #soberbia y #maltrato para conmigo y los demás integrantes de la Juventud. Me siento estafada por todas sus mentiras, pero sé que hay una justicia divina que todo lo ve y solo le pido a Dios que no siga engañando a los jóvenes #Salteños con #FALSAS promesas”, finalizó la joven.







Al parecer, la valentía de la Noelia, despertó el coraje en otras personas que también habrían trabajaron para Gómez. Por ejemplo Del Valle Mechy aseguró “esa mujer Cristina Gómez es de lo peor. Nos utilizó, a algunos de ustedes los humilló. A mí solo me trataba de dulce porque que sabía con quien se metía. Se quedó con algunas cosas mías cuando realizábamos los eventos. Fue la peor experiencia, se quedaron con dinero de las campañas. Ustedes chicos pasaron vergüenza por prometer bolsones que jamás le dieron a unos barrios. Es la peor lacra humana Esa Cristina Gómez”, dijo la mujer.

Asimismo, dentro de la publicación de Noelia, algunas personas también se animaron a comentaron y ratificar sus dichos. Por ejemplo Claudia Elizabeth Jurado comentó y manifestó “Noelia, primero que nada quiero felicitarte por tener el valor y el coraje para exponer todo esto que muchos no fuimos capaces, ya que no fuiste a la única que maltrató y ninguneó con sus ofensas y engaños, prometiendo trabajo en nombre de Gustavo. Solo después de salir de ese ambiente tenso y dañino es que pude darme cuenta que no representa para nada la forma en la que nuestro gobernador hace política. Quiero decirte que yo fui una de las personas que más aguantó al lado de esa mujer sin importar mi familia, mi salud, ni el tiempo ni nada, obviamente nadie me obligó, porque todo lo que hice fue por lealtad y compromiso, pero con el tiempo supe que no es sano estar trabajando al lado de una persona que es capaz de insultar a tu familia, de ningunear, basurear y no tener un poquito de humildad para pedir una simple disculpa”, remató la mujer.



Otro de los comentarios más relevantes de la publicación es el de Rosana Pistan, la cual manifestó “Noe amiga Querida gracias por tu valor a hablar. En mi caso particular estuve con la Sra. Cristina tres años en su equipo la Juventud de Gustavo Sáenz y en Cooperadora Asistencial siempre le tuve miedo a esa mujer. A mí siempre me humilló y me maltrató, le tenía miedo hasta de hablarle. Siempre se burlaba de mí, éramos las tontas con mi hermana Lorena, lentas. Soy testigo del maltrato de varios compañeros. Recuerdo un día está Sra. me retó terrible en su oficina, me encerró, me gritó que porque lo había saludado al Sr. Figueroa que después lloré toda la tarde. Un día entendí que no era bueno trabajar así, que la política de Gustavo Sáenz No era así y la verdad que nunca