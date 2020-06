EL GOBERNADOR DE JUJUY PIDIÓ EL CIERRE DEL PASO DE JAMA

Morales se refirió a lo que sucede con el coronavirus de Brasil luego de que dos camioneros de ese país que estaban en Jujuy de paso dieran positivo por coronavirus. Por ese motivo el gobernador pidió el cierre del Paso de Jama por siete días ya que así evitará el ingreso de personas infectadas debido a que las zonas cercanas a ese cruce fronterizo tienen muchos casos de coronavirus e incluso transmisión comunitaria.

“Se armó un poco de lio con los camioneros y capaz hoy un poco más”, dijo Morales y subrayó que se comunicó con el canciller Felipe Solá, el ministro del Interior Wado de Pedro y el ministro de transporte Mario Meoni, para explicarle la situación y pedirle que el Paso de Jama se cierre por una semana.

Además destacó al personal de Jama y garantizó que lo cuidarán teniendo en cuenta el contacto diario que tienen con personal chileno, la mayoría de Calama. “No sé si Chile pondrá test o no para los camioneros, pero lo pondremos nosotros. No me importa lo que digan ni el lio que se arme. Como gobernador tengo que cuidar a nuestro pueblo, es la responsabilidad. Soy gobernador de Jujuy, no presidente de Chile o Brasil”, dijo.