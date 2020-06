SE RETIRARON 12 CARTELES GRANDES DE LA VÍA PÚBLICA

El Gobierno de la Ciudad, en el marco del Plan de Limpieza Visual, trabaja en el segundo operativo de retiro de cartelería. Se estructura en seis etapas en diferentes puntos de la ciudad. Se retiraron 12 grandes carteles.

“El plan se enmarca en los ejes de gestión establecidos por la jefa comunal. El objetivo es disminuir la contaminación visual logrando una mayor espacialidad urbana y la visualización del paisaje y revalorizando el casco histórico”, indicó la secretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo.

De esta manera, se trabajó en el área centro, en avenidas Bicentenario y Entre Ríos, siguiendo por calle Leguizamón, logrando retirar 12 grandes carteles. Los trabajos fueron acompañados y fiscalizados por los funcionarios a cargo del operativo.

Por su parte, la subsecretaria de Obras Privadas, Pía Ruiz de los Llanos indicó que: “Comenzamos hoy el segundo operativo de quita de carteles, iniciándose por avenida del Bicentenario en el área centro. Queremos mantener la limpieza y espacialidad urbana destacando los diferentes frentes y la visualización del paisaje en toda la ciudad”.

Estos 12 grandes carteles se suman a los 40 ya extraídos y forman parte de la primera de las seis etapas en las que se estructura el plan.

En tanto, el secretario de Protección Ciudadana, Nicolás Kripper remarcó que “los carteles que están en espacios públicos como en lugares privados y que no cumplen con los requisitos de la ordenanza exponen a los vecinos a un riesgo innecesario. Por esa razón y como garantes del bienestar y la seguridad ciudadana es que llevamos adelante esta medida. Además, este tipo de cartelería contamina y genera un impacto visual que impide que pueda admirar la ciudad que todos queremos mostrar”.

La acción forma parte de uno de los ejes de gestión de la intendenta Bettina Romero, que impulsa un municipio moderno, transparente y sostenible, en donde se prioriza la protección del medioambiente.

El Plan y sus etapas

El Plan de Limpieza Visual está dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Urbano desde la Subsecretaría de Obras Privadas, en colaboración para el retiro de cartelería de la Secretaría de Protección Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos consta de 6 etapas en distintos puntos de la ciudad.

Consiste en el retiro de todas aquellas cartelerías publicitarias: frontales, salientes, adosadas a muros, en interior de parcela, en veredas, sobre azoteas, etc. que no posean matrícula o que las mismas se encuentran vencidas y sin retirarse. También de aquellos que se encuentren en incumplimiento a la normativa ya sea por sus características propias o por encontrarse en zonas no permitidas.

Etapas:

Primera: avenidas Arenales y Avenida Bolivia,

Segunda: avenidas Entre Ríos, Perón y Circunvalación Oeste,

Tercera: avenida Paraguay, Ex Combatientes de Malvinas y Banchik

Cuarta: avenidas Tavella, Hipólito Irigoyen, Bicentenario y Reyes Católicos,

Quinta: avenida Asunción,

Sexta: avenida San Martín.