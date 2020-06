SÁENZ, ASEGURÓ QUE NO HAY CIRCULACIÓN COMUNITARIA EN ORÁN

Aseguro que no hay circulación comunitaria en San Ramón de la Nueva Orán, y que no está en fase 1, remarcó que: desde Salta nunca se ocultó los datos y se confirma que en Orán hay solo, 5 casos positivos.

El Gobernador habló ante los periodista quienes los esperaron a las afuera del Hospital.

Destacó que el hospital cuenta con 26 camas y hay solo 5 caso infectados, y van a llegar en el transcursos de la semana, las camas y respiradores necesarios.

Dijo que el caso positivo no fue culpa de los salteños, si no un un test positivo que dio en Jujuy y por irresponsabilidad de no cumplir con la cuarentena el oranense, quien contagió a parte de su familia.

Manifestó que la reuniones con los médicos se habló de necesidades, problemas, y en decirles la verdad, de cómo se vive en este momento de pandemia, porque el mundo está afectado económicamente.



Quiero dejarles la tranquilidad al pueblo de Orán, que el gobierno de la Provincia y de la Nación, va a estar presente las veces que sea necesaria. DIjo Sáenz.