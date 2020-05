LA SOBERBIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Frente a esto, el Sub. Oficial intentó tranquilzarlo a fin de que presentase su permiso de circulación correspondiente, ya que aparentemente señaló que quería ir a la casa de su esposa que esta ubicada en Finca Camara.

Pero el funcionario provincial, no se calmó nada y «de manera desesperante» tomó su teléfono celular y se comunicó con el Ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, diciendo a viva voz: «Estoy con estos negros de mierda que me tienen acá. Tengo cuatro pelotudos que no saben hacer las cosas. Esto no se va a quedar así».

A esta altura, usted podrá deducir que el Ministro de Seguridad siguiendo la normativa correspondiente, habrá hecho caso omiso del chapeo del Coordinador Jurídico del Ministerio de Producción y familiar de la ministra de Salud, Medrano de la Serna, y habrá ordenado que se continúe con el procedimiento establecido como sucede con cualquier hijo de vecino, pero no… los policías apostados en el lugar, recibieron un llamado «de la superioridad», ordenando que lo dejen circular «al señor Medrano«.

es permitiendo la circulación del Dr. Medrano, quién se encontraba aún muy molesto.

Las autoridades de la Provincia consideraron que se debe dar el ejemplo, más en circunstancias tan difíciles como las que vive Salta y el país, respetando la labor de policías, médicos y funcionarios que cumplen con muchísimo esfuerzo con su servicio.