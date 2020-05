PERSONAL DE TRANSITO NUEVAMENTE MANIFESTÁNDOSE

29 de mayo de 2020

En calle Santa Fe y San Juan, con corte y manifestación, los empleados municipales del sector de Tránsito, piden volver a trabajar normalmente como lo venían realizando. Acotaron que si no hay respuestas y solución, el dia lunes se espera que no solo este sector si no todos los empleados municipales salgan a las calles a manifestarse, debido a las grandes problema que presentan en la nueva gestión.