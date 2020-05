GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA RECIBIÓ EL ALTA

Sobre lo que sintió antes de concurrir al centro de salud, González García expresó: "Aproveché al tener este síntoma para llamar y me están investigando. Se me durmió la mano izquierda".

La tomografía dio un hematoma subdural viejo. "Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero que mañana esté sentadito en mi sillón".

Tras el ingreso, se le realizaron "los estudios correspondientes, cardiológicos, neurológicos y traumatológicos", pruebas que volvieron a repetirse por la tarde.

La cartera de Salud aclaró que "el Ministro no tuvo fiebre ni síntomas respiratorios", para descartar que su ingreso al Otamendi tuviera que ver con el Covid-19, ya que se encuentra dentro de la población de riesgo de la enfermedad.

Al respecto, el ministro señaló: "No me voy a hacer el hisopado, no tiene sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado, sería en este caso absolutamente innecesario, sería solo para los medios. Ahora me están esperando para hacerme los estudios".

González García, de 74 años, está al frente del ministerio de mayor relevancia a la hora de la lucha contra la pandemia de coronavirus, con un alto desgaste físico.

La noticia de su internación fue seguida de cerca por el presidente Alberto Fernández desde la Casa Rosada, a donde concurrió por tercer día consecutivo, luego de haber dejado de concurrir al inicio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.