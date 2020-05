ASAMBLEA DE EMPLEADOS DE LA VELOZ DE NORTE

Sociedad 27 de mayo de 2020 Rouse C. Por

Asamblea de los choferes de la Veloz del Norte, se encuentran los empleados, la comisión uta salta, el grupo de delegados, el tema a tratar, el reclamo del pago del mes de abril y algunos desde marzo. Recordar que desde el 20 de Marzo que la empresa no trabajan y no se recibió ninguna ayuda Nacional para cubrir los sueldos de los empleados. Al no tener respuestas, se manifestaran para tener respuesta a su pedido