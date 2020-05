CASAS DE FAMOSOS QUE TE DEJARÁN SIN PALABRAS

ROBERT DE NIRO – $39 MILLONES, MANHATTAN



Robert De Niro es probablemente uno de los actores más famosos de todos los tiempos. Así lo demuestran sus papeles en películas como Taxi Driver, Goodfellas, Mad Dog and Glory, Meet the Parents, New Year’s Eve, Joker y The Irishman. Su talento le ha valido dos Oscar, un Globo de Oro y el dinero suficiente para comprar un lujoso piso en Manhattan por la asombrosa cantidad de 39 millones de dólares. El lugar tiene 5 habitaciones, una oficina/biblioteca y un gran comedor donde caben al menos 12 personas. El pent-house tiene un mini piso para huéspedes que pos sí solo está valorado en 1.5 millones de dóalres

MARC ANTHONY – $19 MILLONES, FLORIDA







Mar Anthony es uno de los cantantes más famosos de música latina de todos los tiempos. Él es el intérprete de éxitos como Flor pálida, Tu vida en la mía, Valió la pena, Hasta ayer y Yo también. Él ha construido un verdadero imperio, por lo que es bastante lógico que viva en una mansión de 19 millones de dólares en Coral Gables. El lugar tiene 13 habitaciones y 15 baños, además de casa para los trabajadores y un muelle completamente privado y una piscina con agua natural. Quizás pronto veamos fotos de JLo en la mansión, pues fueron pareja y comparten la custodia de los hijos que tuvieron juntos.

SALMA HAYEK – $13.5 MILLONES, BEL AIR







Salma Hayek es una de las latinas más famosas de Hollywood. Algo que se ha ganado a pulso actuando en obras como Desperado, From Dusk till Dawn, Wild Wild West, Grown Ups, Frida y The Eternals, una de las próximas películas de Marvel. Hayek está casada con el billonario francés François-Henri Pinault. Juntos compraron a inicios de 2020 una mansión en la zona más exclusiva de Bel Air (una zona que ya es bastante exclusiva). El lugar tiene 8.000 pies cuadrados de construcción, 9 habitaciones y tres plantas, todas con una vista diferente de Los Ángeles. Lo más es que piensan demolerlo todo para construir una mansión de 17.5000 pies, ¡más del doble de la actual!

SYLVESTER STALLONE – $10 MILLONES, BEVERLY HILLS







Sylvester Stallone, la mega estrella del cine, llegó a este mundo con el pie izquierdo tras un parto difícil que paralizó parte de su rostro. Sin embargo, ¡logró cambiar su destino y hacer que su característica sonrisa se vuelva un símbolo de triunfo! Sus habilidades de actuación y lucha lo llevaron a acumular una fortuna bastante grande, que gastó felizmente en una gigantesca mansión en Beverly Hills. La propiedad le da al actor una gran cantidad de privacidad, con su entorno verde y excelente ubicación. Stallone puede disfrutar de su propia piscina olímpica privada, así como de un gran garaje para su impresionante colección de autos.