SUSANA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU VIAJE A URUGUAY

En diálogo con Nicolás Wiñazki a través de TN, la conductora aseguró: “Pedí permiso, por supuesto. Tengo residencia porque tengo casa acá, personal que pagar sueldos y estaba muy preocupada. Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá“.

“Tenés que llenar más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Cuando llegás te toman la fiebre y me parece perfecto”, contó la diva de Telefe. “Ahora estoy en cuarentena en mi casa con mis perros, feliz…. Catorce días tengo que estar acá. Me vine con mi hermano (Patricio) porque Mercedes (Sarrabayrouse) no podía acompañarme porque tenía cosas que hacer”, añadió.

Con respecto a su conformidad con la cuarentena dispuesta por el Gobierno, Giménez expresó que “al principio estaba de acuerdo, pero 65 días me parece que ya está“. Y agregó: “Estuvo bien hacer la cuarentena rápido porque se ahorraron muchas desgracias, pero ya basta”.

Entonces, le comentaron que el aislamiento social preventivo y obligatorio podría extenderse por diez semanas más, a lo que la diva reaccionó: “¡No me digas que después no puedo volver a mi casa por ahí sí que me mato!”. Y luego expresó: “Espero que hagan algo. Da la impresión que en el mundo están corriendo de un lado al otro y nadie sabe nada”.