EN LA CIUDAD CONTINÚA CON EL RETIRO DE CARTELERÍA

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Subsecretaría de Obras Privadas, lleva adelante el Plan de Limpieza Visual basado en el retiro de cartelería en diferentes avenidas de la comuna.

La acción forma parte de uno de los ejes de gestión de la intendenta Bettina Romero, que impulsa un municipio moderno, transparente y sostenible, en donde se prioriza la protección del medioambiente. El objetivo es disminuir la contaminación visual logrando una mayor espacialidad urbana y la visualización del paisaje.

Durante esta semana se trabajará sobre avenida Arenales y Bolivia. Se retirarán 20 grandes carteles, sumándose a 20 ya extraídos, de acuerdo a la estructuración del plan dividido en seis etapas dentro de la ciudad.

“Se trabaja respetando el protocolo legal. El objetivo es alcanzar una ciudad más limpia con menor contaminación visual”, señaló la Subsecretaria de Obras Privadas, María Pía Ruiz de los Llanos.

El “Plan de Limpieza Visual” complementa lo establecido por la jefa comunal que dispone suspender por el término 180 días las autorizaciones de instalaciones de estructuras para propaganda y publicidad en todo el ámbito de la ciudad.

Las tareas se llevan adelante en colaboración con la Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos, quien se encarga del retiro de carteles, logrando de esta manera optimizar los recursos municipales.

Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana, Nicolás Kripper especificó que “es una decisión de esta gestión la recuperación de los espacios públicos pensando en los vecinos y en una comunidad amigable a la vista de todos. Tenemos paisajes admirados a nivel mundial y es importante que quienes vivimos día a día en la ciudad también los podamos disfrutar”.

“La Intendenta nos ha pedido que se haga respetar el marco de las normativas en vigencia sobre esta temática y en forma operativa trabajamos con los equipos de Preventores Urbanos y el personal de la Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos “, finalizó el funcionario.

El Plan y sus etapas

Consiste en el retiro de todas aquellas cartelerías publicitarias: frontales, salientes, adosadas a muros, en interior de parcela, en veredas, sobre azoteas, etc. que no posean matrícula o que las mismas se encuentran vencidas y sin retirarse. También de aquellos que se encuentren en incumplimiento a la normativa ya sea por sus características propias o por encontrarse en zonas no permitidas.

Etapas:

Primera: avenidas Arenales y Avenida Bolivia,

Segunda: avenidas Entre Ríos, Perón y Circunvalación Oeste,

Tercera: avenida Paraguay, Ex Combatientes de Malvinas y Banchik

Cuarta: avenidas Tavella, Hipólito Irigoyen, Bicentenario y Reyes Católicos,

Quinta: avenida Asunción,

Sexta: avenida San Martín.