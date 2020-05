TRABAJADORES DE BOLICHES QUIEREN VOLVER AL RUEDO HABILITANDO CONFITERÍAS

Durante una reunión, los comerciantes contaron como afrontan la crisis.

“Hay distintas situaciones en el rubro, tanto gente que está sosteniendo todo y esperando pese a que no hay una fecha de apertura pero más que nada hay muchos comerciantes que no pueden aguantar la situación de no trabajar y generar ingresos porque no tienen otros”, explicó un propietario de boliche.

Los comerciantes armaron una comisión representativa del sector y esperan poder reunirse con autoridades.