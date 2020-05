TODAVÍA NO HAY UNA FECHA DE REGRESO PARA EL FÚTBOL ARGENTINO

Así lo manifestó el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. "La reunión con Gines existió, hablamos una hora y media. Estuvimos definiendo un equipo interministerial que empiece a elaborar los protocolos para la flexibilización gradual de la práctica de deportes", comenzó explicando el ex dirigente de San Lorenzo.

Y siguió: "esto incluye al fútbol pero se refiere a todos los deportes. Va a haber representantes en este Comité Olímpico argentino. La prioridad absoluta tiene que ver con cuidar la salud de los argentinos. La palabra autorizada es de las autoridades sanitarias, no nuestra."

Además, explicó que "en ese sentido vamos a elaborar los protocolos en base a las indicaciones que ellos nos den. Los deportes de equipo como el fútbol corre la misma suerte. Se está pensando en un protocolo, sin fecha definida, que tenga que ver con entrenamientos con grupos pequeños de 5 o 6, con un distanciamiento social. Que lleguen al entrenamiento en sus autos particulares, que no compartan vestuario. Es decir, que se cambien en sus casas tanto para ir como para volver."

El Ministro detalló también que "estamos trabajando con protocolos de otras ligas para ver cómo actuaron ante determinadas circunstancias. No le podemos poner fecha de regreso hasta tanto no saber cómo evoluciona la situación sanitaria." Y envió un mensaje a los futbolistas que mostraron preocupación por una vuelta del deporte: "a los jugadores les quiero decir que cuando las autoridades sanitarias den el ok para volver a entrenar es porque hay una absoluta certeza de que se puede hacer. No tenemos ningún apuro para tomar una determinación"